Собчак нашла время и извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид на «голой вечеринке»

Ксения Собчак извинилась за свое участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, назвав событие «нелепой безвкусицей». Она написала, что просит прощения у тех, кого ее внешность задела, и подчеркнула свою любовь к России.

Изначально мероприятие не предполагалось публичным

По данным РБК, Собчак отметила, что изначально мероприятие не предполагалось публичным. Извинилась журналистка лишь после того, как Ивлеева и другие его участники также публично попросили прощения.

Однако ведущая осудила призывы к «отмене» артистов, участвовавших в вечеринке. Светская львица считает, что превращение их в преступников — обычная пошлость.