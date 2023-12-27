Минниханов нашел доказательство, что авторы «Слова пацана» не сдержали обещание

Глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил запрет на съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Казани, выражая недовольство тем, что авторы не сдержали обещание избегать ассоциаций с городом.

Проект о молодых преступниках может подорвать усилия по улучшению репутации столицы Татарстана

Минниханов выразил опасения, что проект о молодых преступниках может подорвать усилия по улучшению репутации столицы Татарстана, которая стала известной как безопасный город. Глава республики уверен, что авторы проекта не должны были делать в своем фильме никаких отсылок к Казани, однако свое обещание они, к сожалению, не сдержали.