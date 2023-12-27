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С 1 января 2024 года все медицинские учреждения найдут возможность перейти на электронный учет

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С 1 января 2024 года все медицинские учреждения найдут возможность перейти на электронный учет
В России
Фото: @pressfoto / freepik.com

Для повышения удобства и эффективности работы медицинских организаций, с 1 января 2024 года произойдет переход на электронные медицинские карты (ЭМК) пациентов.

Обязательным требованием Минздрава является полный отказ от бумажных носителей.

Внедрение электронных карт планируется в стоматологиях, лабораториях, частных больницах и учреждениях с несколькими направлениями медуслуг. При помощи ЭМК можно будет дистанционно контролировать клиники, создавать электронные рецепты и быстро получать доступ к базе данных пациента. В свою очередь пациентам, при обращении в любую клинику, не нужно будет заниматься сбором документом из предыдущих лечебных учреждений.

Стоит отметить, что отказаться от электронной карты пациент не может, но если он захочет сохранить бумажный ее вариант, то необходимо будет написать заявление на имя заведующего поликлиникой.

Информационное агентство «Informing»

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