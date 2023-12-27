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Найдено, какой сорт сыра является самым полезным для здоровья

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Найдено, какой сорт сыра является самым полезным для здоровья
Здоровье
Фото: @lipefontes0 / pixabay.com

Деятели науки провели исследование, направленное на определение наиболее полезного сыра для здоровья. Результаты показали, что сыр Jarlsberg, изготовленный из коровьего молока в Восточной Норвегии и отличающийся наличием характерных дырок, можно признать самым полезным. 

Он обладает легким ореховым вкусом, а его употребление благотворно влияет на уровень плохого холестерина в крови, что было подтверждено экспериментом с участием 66 здоровых женщин-добровольцев. Те, кто употреблял Ялсберг ежедневно в течение шести недель, продемонстрировали значительное снижение этого показателя.

Информационное агентство «Informing»

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