Актера Хориняка нашли повод оштрафовать на 5 млн за отказ сниматься в фильме

Виктора Хориняка, известного по роли в ленте «Последний богатырь», подвергли попытке оштрафовать за отказ от участия в съемках кинокомедии. Об этом сегодня сообщает Baza в своем Телеграм-канале.

В апреле текущего года актер заключил контракт на главную роль в «Любви не бывает», но лишь перед началом съемок известил о своем отказе, что привело к задержке проекта, а также убыткам для создателей.

Подали иск в суд

Инвесторы боятся потери дохода из-за отсутствия Хориняка в актерском составе. Поэтому производители подали иск. Они требуют 5 миллионов рублей компенсации убытков. Суд признал необходимость выплаты неустойки в 100 тысяч рублей, а также покрытия расходов на юридические услуги в размере 30 тысяч рублей и госпошлину (это еще 48 тысяч рублей).