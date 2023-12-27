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Киркорова не найдут в шоу «Маски» и «Голубой огонек» из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

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Киркорова не найдут в шоу «Маски» и «Голубой огонек» из-за скандальной вечеринки Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Филиппа Киркорова исключили из новогодних телешоу. Такое решение было принято из-за его участия в голой вечеринке, устроенной Анастасией Ивлеевой. 

о данным «Московского комсомольца», поп-король не примет участия в финале «Маски» на канале НТВ и передаче «Голубой огонек», которая выйдет на канале «Россия 1». Также сцены с артистом будут вырезаны из ремейка кинокомедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 

Киркоров осознал свою ошибку

Отметим, что ранее Киркоров уже публично извинился перед россиянами за свое участие в скандальной вечеринке, заявив, что он не был осведомлен о характере событий на мероприятии и на самом деле осознал свою ошибку.

Информационное агентство «Informing»

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