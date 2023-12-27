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Извинился самый главный участник голого шабаша Насти Ивлеевой — носок

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Извинился самый главный участник голого шабаша Насти Ивлеевой — носок
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

Телеканал «Царьград» опубликовал шуточное видео, представляя носок как «главного участника голого шабаша» Насти Ивлеевой. В видеоролике высказывается мнение, что теперь есть отличная возможность избавиться от вскрывшегося «гнойника» в РФ и выйти в Новый год с новой элитой. 

Также было предложено заменить текущих участников новогодних концертов на участников СВО. Автор видео призывает забыть о всех участниках скандального мероприятия, которые сейчас извиняются на камеру. В заключение утверждается, что верить носку даже легче, чем этим «скоморохам».

Информационное агентство «Informing»

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