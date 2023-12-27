Извинился самый главный участник голого шабаша Насти Ивлеевой — носок

Телеканал «Царьград» опубликовал шуточное видео, представляя носок как «главного участника голого шабаша» Насти Ивлеевой. В видеоролике высказывается мнение, что теперь есть отличная возможность избавиться от вскрывшегося «гнойника» в РФ и выйти в Новый год с новой элитой.

Также было предложено заменить текущих участников новогодних концертов на участников СВО. Автор видео призывает забыть о всех участниках скандального мероприятия, которые сейчас извиняются на камеру. В заключение утверждается, что верить носку даже легче, чем этим «скоморохам».