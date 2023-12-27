Лазарев напугал тревожными новостями про здоровье Баскова: «Может не встать»

Николай Басков и Сергей Лазарев, известные российские артисты, часто выступают вместе, радуя зрителей своими яркими номерами. Однако недавно Лазарев поделился с подписчиками тревожной информацией о здоровье коллеги.

В ходе съемок нового проекта они решили исполнить хит «Ягода-малинка» в необычной позе, сидя на корточках. Баскову было крайне непросто выполнять это упражнение из-за тесного костюма, а его попытка встать и вовсе почти закончилась падением.

Такие движения могут быть опасными

Сергей предупредил, что такие движения могут быть опасными из-за риска защемления, особенно учитывая серьезную травму и хирургическую операцию, которую Николай не так уж и давно перенес на ноге.