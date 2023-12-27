Сцены с Киркоровым в кинокомедии «Иван Васильевич меняет все» переснимут: певцу найдут замену

Филиппа Киркорова все-таки исключают из новогодних телепередач после его участия в скандальной вечеринке. Согласно источнику издания МК, на концерте «Песня года» Киркоров уже заменен, а теперь организаторы обсуждают, что делать с участием артиста в других новогодних программах.

Переснимают сцены с участием поп-корля

Инсайдер выразил мнение, что шансы на то, что Филиппа оставят, почти равны нулю. Согласно данным, сейчас стараются убрать сцены с Киркоровым из всех новогодних программ, включая «Маску», где он является членом жюри. Кроме того, переснимают сцены с участием поп-корля в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию».