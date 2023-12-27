ФНС нашла основания провести обыски в офисах Насти Ивлеевой

Федеральная налоговая служба в данное время проводит обыски по всем офисам блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Mash.

Проверки ФНС связаны с незадекларированной выручкой от продажи различных продуктов, таких как газировка, чипсы «Изи пизи», а также курсы «Лютый флекс» и реклама. Также проверяется студия «Ивлеева продакшн». Общая сумма выручки, как предполагается, составила около 600 миллионов рублей. При этом официально числится только 37 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливается, сколько из этой суммы заработано официально.