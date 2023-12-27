Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после конфликта с охраной: найден комментарий ее мужа

Вика Цыганова оказалась в неприятной ситуации в Кремле, где ее пригласили для выступления и вручения подарков детям из Донбасса. Предполагаемая церемония после представления не состоялась из-за недоразумения между устроителями события и теми, кто доставил подарки.

Охрана начала всех быстро выгонять, вызвав давку и даже полицию. В итоге Вика упала в обморок. Ее супруг считает, что ситуация сложилась из-за недопонимания, и несмотря на то, что артистка приехала с хорошими намерениями, события приняли неожиданный оборот.

«Подарки были уже разложены, их начали раздавать, но охрана стала вдруг всех выгонять и была непреклонна, выключили даже свет, началась сильная давка. Дошло до полиции», — сказал Вадим Цыганов.