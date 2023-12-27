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Охлобыстин нашел смелость рассказать о ранении во время обстрела ВСУ в зоне СВО

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Охлобыстин нашел смелость рассказать о ранении во время обстрела ВСУ в зоне СВО
Знаменитости
Источник фото: соцсети Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин рассказал о своем участии в зоне специальных военных действий. Он, напомним, получил ранение. 

Согласно его словам на мероприятии «Народного фронта», артист оказался под обстрелом в зоне Николаевского направления. Он был ранен от шрапнели, несмотря на то, что был в бронежилете. Охлобыстин подчеркнул, что его группа столкнулась с диверсионно-разведывательной группой. В результате произошел обмен выстрелами. 

«Так вышло, что мы напоролись на ДРГ. Прилетело… Спас броник, который много месяцев не надевал», - вспоминает актер.

Информационное агентство «Informing»

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