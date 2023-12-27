Слепаков нашел нужным признаться, что носок с вечеринки Ивлеевой принадлежит ему

Семен Слепаков* (признан в РФ иноагентом) рассказал о своем несчастье с носком, который, по его словам, остался в России из-за патриотических соображений после того, как он переехал в Израиль.

Юморист пошутил, что носок оказался смелее, так как участвовал в скандальной вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Слепаков* заявил, что увиденный им ролик с вечеринки вызвал у него отвращение, но при этом признал, что носок двигался в такт музыке, взывал к помощи, но получил психологическую травму.

В заключение комик призвал возвращение чести и гордости носку и заверил, что после этого Россия может смело вступать в Новый год без нерешенных проблем.