«Убьет за три месяца»: Врачи нашли, что убьет любого человека быстрее трансжиров

Врачи подчеркивают, что стресс, особенно хронический, может серьезно влиять на здоровье человека.

Кандидат медицинских наук, онкоуролог, хирург Марк Гадзиян выражает удивление, что в обществе уделяется так много внимания физическому здоровью, в то время как душевное состояние играет ключевую роль в общем благополучии. Доктор подчеркивает, что многие болезни имеют психосоматическую природу и могут развиваться относительно быстро по сравнению с долгосрочными последствиями от неправильного питания.

Стресс может убить человека за год-два, а иногда даже за 3-6 месяцев

В связи с этим врач советует обращать внимание не только на физическое, но и на психическое здоровье, бороться со стрессом, никогда не игнорировать его воздействие, поскольку он может убить человека за год-два, а иногда даже за 3-6 месяцев.