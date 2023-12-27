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«Убьет за три месяца»: Врачи нашли, что убьет любого человека быстрее трансжиров

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«Убьет за три месяца»: Врачи нашли, что убьет любого человека быстрее трансжиров
Здоровье
Фото: @cookie_studio / freepik.com

Врачи подчеркивают, что стресс, особенно хронический, может серьезно влиять на здоровье человека. 

Кандидат медицинских наук, онкоуролог, хирург Марк Гадзиян выражает удивление, что в обществе уделяется так много внимания физическому здоровью, в то время как душевное состояние играет ключевую роль в общем благополучии. Доктор подчеркивает, что многие болезни имеют психосоматическую природу и могут развиваться относительно быстро по сравнению с долгосрочными последствиями от неправильного питания.

Стресс может убить человека за год-два, а иногда даже за 3-6 месяцев

В связи с этим врач советует обращать внимание не только на физическое, но и на психическое здоровье, бороться со стрессом, никогда не игнорировать его воздействие, поскольку он может убить человека за год-два, а иногда даже за 3-6 месяцев.

Информационное агентство «Informing»

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