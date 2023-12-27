Всё, указ подписан: В РФ вводят обязательный масочный режим

Обязательное использование масок распространяется на общественные места

В связи с увеличением заболеваемости вирусными инфекциями, а также перед предстоящими праздниками, Роспотребнадзор Петербурга ввел усиленный масочный режим. Обязательное использование масок распространяется на общественные места и места с большим скоплением людей.

На сайте организации сообщается о значительном увеличении числа заболевших среди взрослых и детей.

Маски стали обязательными в медицинских учреждениях, введен режим карантина в больничных стационарах. Организаторы массовых мероприятий также должны носить маски. В школах, где заболеваемость превысит 20% учащихся, будет предусмотрено дистанционное обучение длительностью в неделю.