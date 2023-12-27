Организатор концертов Голубенко опроверг информацию о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты

По сообщениям «Абзаца«, зрители в городе Чехов активно возвращают билеты на концерт Лолиты Милявской после проведения «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Представители Дворца культуры »Дружба» в Чехове утверждали, что шоу, запланированное на 20 февраля 2024 года, может быть отменено из-за массовых возвратов билетов. Кроме того, концерты Лолиты в других городах также находятся под угрозой отмены якобы из-за активных возвратов.

Информация о массовом возврате билетов на концерт певицы в Чехове является недостоверной

По данным организатора мероприятия Николая Голубенко, информация о массовом возврате билетов на концерт певицы в Чехове является недостоверной. Он утверждает, что билеты только начали продаваться, продажи идут.