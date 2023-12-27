Глава Татарстана Минниханов нашел повод чтобы не смотреть сериал «Слово пацана»

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил о том, что он даже не собирается смотреть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Минниханов пояснил, с чем это связано.

Минниханов отметил, что вырос в условиях, аналогичных показанным в фильме

Он отметил, что вырос в условиях, аналогичных показанным в фильме, и поэтому ему нет необходимости его смотреть.

Нелишне сказать, что этот сериал вызвал значительный интерес в российском обществе и за его пределами. Он был даже проверен Роспотребнадзором РФ на предмет соответствия требованиям законодательству.