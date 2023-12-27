Директор МХАТа Кехман нашел причину не пускать в свой театр Киркорова и Собчак

Генеральный директор МХАТа имени М. Горького Владимир Кехман сделал сенсационное заявление. Он заявил, что не желает видеть Филиппа Киркорова и Ксению Собчак в стенах своего театра.

Кехман подчеркнул, что не допустит присутствия в культурном учреждении знаменитостей, которые появились на скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой

Кехман отказал крупной компании, которая хотела увидеть выступление Киркорова в театре, подчеркнув, что он лично не допустит присутствия в культурном учреждении ни поп-короля, ни всех остальных знаменитостей, которые появились на скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Руководитель театра давно знает владельца фирмы, однако все равно вынужден отказать ему. Владимир Абрамович имел в виду «Собчак, Лолиту, Билана и других персонажей».