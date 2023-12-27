Ливанов нашел логическое объяснение, почему Смольянинов и Машкова никому не нужны на Западе

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, широко известный зрителям по роли Шерлока Холмса, высказал свое мнение о том, что русский актер может состояться за границей только в том случае, если у него есть талант.

Талантливый человек будет востребован в любой точке мира

По его словам, талантливый человек будет востребован в любой точке мира. Примеры русских писателей, художников, композиторов, успешно работавших на Западе, подтверждают лишь это. В то же время Ливанов отметил, что отсутствие таланта делает сложным пробиться на мировой сцене и привлечь к своей персоне зарубежную публику.

Отметим, что покинувшие Россию Артур Смольянинов* (иноагент, террорист и экстремист) и Маша Машкова испытывают большие трудности с поиском работы в кино. Актриса рассказала, что ей даже не предлагали за границей роли в эпизодах. Артист же занимается участием в разовых концертах.