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Научный прорыв: в России нашли способ по-новому выявлять раковые опухоли

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Научный прорыв: в России нашли способ по-новому выявлять раковые опухоли
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Новый метод диагностики рака, разработанный учеными Сеченовского университета, представляет собой алгоритм нового поколения для персонализированной диагностики. 

Метод позволяет правильно и вовремя диагностировать рак

Он использует геномный и РНК-анализ клеток злокачественной опухоли, а компьютерная модель помогает выявлять опухолевые маркеры нового поколения. Этот метод позволяет правильно и вовремя диагностировать рак, а также выбирать подходящую стратегию лечения, учитывая индивидуальные особенности каждого из случаев. Алгоритм также способен прогнозировать поведение опухоли и развитие болезни, оценивая работу как индивидуальных генов, так и генетических ансамблей. 

Проведенные тесты на более чем 9000 образцах и 21 виде рака показали довольно высокую эффективность и минимальные искажения результатов.

Информационное агентство «Informing»

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