Проблемы у участников «голой» вечеринки начались после просмотра видео Путины

В различных городах России стали активно отменяться предстоящие концерты Лолиты и других артистов шоу-бизнеса, принявших участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Многие известные личности, присутствовавшие на мероприятии, публично извинились перед аудиторией через свои социальные сети, но это не помогло.

Кадры с мероприятия дошли до президента, видимо, вызвав у него негодование

Согласно сообщениям СМИ, Владимир Путин участвовал в церемонии награждения военных медалями «Золотая Звезда« Героя РФ, после чего проходило обсуждение «голой» вечеринки в клубе »Мутабор». Некоторые военнослужащие выразили своё возмущение. Кадры с мероприятия дошли до президента, видимо, вызвав у него негодование, судя по информации, представленной изданием Baza.