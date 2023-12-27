Нашлась информация, на чем зарабатывает Настя Ивлеева, за которую взялась налоговая

Особое внимание уделяется вопросу, получила ли Ивлеева свои доходы официально

После организации скандальной вечеринки в клубе Mutabor в Москве Анастасией Ивлеевой заинтересовалась налоговая служба. Офисы блогерши, по данным Mash, были подвергнуты обыскам 27 декабря. Интерес налоговиков вызывают доходы ведущей, оцениваемые в 600 млн рублей. Особое внимание уделяется вопросу, получила ли она всю эту сумму официально.

Ивлеева запустила марафоны с тренировками, а также владеет фирмой «Ивлеева Продакшн«, которая в минувшем году имела доходы 122 млн рублей и чистую прибыль 45,7 миллиона. Также ее компания »Коленки пчелы», занимающаяся производством энергетиков и чипсов, заработала 445 млн с чистой прибылью 36,5 млн в прошедшем году. В настоящее время у блогерши есть индивидуальное предприятие, занимающееся производством телепередач и кинофильмов.