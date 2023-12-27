Критик Соседов нашел главную ошибку «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Если бы мероприятие оставалось приватным, звезды смогли бы избежать негативных последствий

Сергей Соседов высказал мнение, что главной ошибкой гостей скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой стало публичное раскрытие события через фотографии и видеозаписи. По мнению музыкального критика, если бы мероприятие оставалось приватным, звезды смогли бы избежать негативных последствий. Он отметил, что проводить время раздетыми в закрытом кругу было бы их личным выбором, но обнародование этого было излишним.

Также Сергей Васильевич подчеркнул, что распространение материалов с «голой вечеринки» свидетельствует о недостаточной мудрости и недостатке культуры у всех присутствовавших там артистов.