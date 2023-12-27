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Терапевт РФ Корягина нашла в новогодних салатах виновников инфарктов и инсультов

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Терапевт РФ Корягина нашла в новогодних салатах виновников инфарктов и инсультов
Здоровье
Фото: @valeria_aksakova / freepik.com

Терапевт из РФ Наталья Корягина предупреждает о потенциальных опасностях, связанных с избыточным потреблением майонезных салатов на новогодних столах. 

Она характеризует подобные салаты как «убийц новогоднего стола», отмечая, что они могут привести к набору лишнего веса, а также увеличить риск инсультов, инфакрктов из-за высокого содержания жиров и холестерина. 

Рекомендуется заменить  майонезные салаты свежими овощами, фруктами, салатами с оливковым маслом

Врач в связи с этим советует заменить подобные блюда свежими овощами, фруктами, салатами с оливковым маслом, запеченной рыбой, курицей для поддержания здоровья.

Информационное агентство «Informing»

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