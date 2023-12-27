Илья Резник нашел, кем можно заменить Киркорова после бойкота на ТВ

Илья Резник, известный российский поэт-песенник, высказал мнение относительно событий вокруг «голой» вечеринки.

Культура отмены в отношении артистов, засветившихся на этом мероприятии, является естественной реакцией

Он считает, что культура отмены в отношении артистов, засветившихся на этом мероприятии, является естественной реакцией. По мнению Резника, российская сцена не потеряет ничего от запрета выступлений певицы Лолиты Милявской, поп-короля Филиппа Киркорова или Анастасии Ивлеевой.

Артист также выразил свое недовольство тем, что в новогоднюю ночь будут показывать шоу-бизнес в медийном пространстве. Он назвал это преступлением на фоне проведения СВО.