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Илья Резник нашел, кем можно заменить Киркорова после бойкота на ТВ

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Илья Резник нашел, кем можно заменить Киркорова после бойкота на ТВ
Знаменитости
Источник фото: @arseniacom

Илья Резник, известный российский поэт-песенник, высказал мнение относительно событий вокруг «голой» вечеринки. 

Культура отмены в отношении артистов, засветившихся на этом мероприятии, является естественной реакцией

Он считает, что культура отмены в отношении артистов, засветившихся на этом мероприятии, является естественной реакцией. По мнению Резника, российская сцена не потеряет ничего от запрета выступлений певицы Лолиты Милявской, поп-короля Филиппа Киркорова или Анастасии Ивлеевой. 

Артист также выразил свое недовольство тем, что в новогоднюю ночь будут показывать шоу-бизнес в медийном пространстве. Он назвал это преступлением на фоне проведения СВО.

Информационное агентство «Informing»

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