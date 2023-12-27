Внук Пугачевой нашел повод похвастаться своими достижениями в Америке

Никита Пресняков, российский певец, музыкант и внук Аллы Пугачевой, поделился информацией о своей последней работе в своем Telegram-канале.

Пресняков совместно с бывшим гитаристом своей группы MULTIVERSE написал музыку для кинофильма под названием «Триггер»

Артист сообщил подписчикам, что недавно он совместно с бывшим гитаристом своей группы MULTIVERSE написал музыку для кинофильма под названием «Триггер», который был срежиссирован Александрой Ремизовой. Пресняков призвал своих поклонников посмотреть картину, описав ее как «кайфовую и круто снятую».

В сообщении не было уточнено, сколько певец, проживающий в США, получил за свою работу.