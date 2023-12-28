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Шуфутинский передвигается в инвалидном кресле из-за больной спины

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Шуфутинский передвигается в инвалидном кресле из-за больной спины
Знаменитости
Источник фото: @mikhail.shufutinsky

Михаила Шуфутинского уже не раз видели в инвалидном кресле. Оказывается, у шансонье есть проблемы со здоровьем. Он стал жаловаться на боли в спине.  

Некоторое время назад певец получил серьезную травму позвоночника - поскользнулся на льду, играя в хоккей. Певец повредил себе копчик и потянул мышцы. Теперь он не может самостоятельно ходить. После травмы Шуфутинский не до конца восстановился, поэтому передвигается в инвалидной коляске.

Мне ставят коляску и везут на ней

«Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней», — рассказал певец журналистам.

Чем старше становится шансонье, тем сложнее ему восстановить здоровье. Поэтому он старается не переутомляться и беречь свою больную спину. 

Шуфутинский также добавил, что перестал употреблять алкоголь и нездоровую пищу, а также начал посещать тренажерный зал и бассейн.  Певец смог похудеть почти на 40 килограммов. 

Несмотря на проблемы со здоровьем, Шуфутинский не отменил большой гастрольный тур, но работать в Новый год отказался. Певец встретит праздник с женой Светланой на Мальдивах. 

Информационное агентство «Informing»

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