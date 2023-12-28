«Испанский стыд»: Дмитрий Назаров нашел название для «голой» вечеринки Насти Ивлеевой

Российский актер Дмитрий Назаров* (иноагент), уехавший из РФ и проживающий сейчас во Франции, выразил свою позицию относительно «голой» вечеринки, организованной Настей Ивлеевой, в стихотворной форме.

Артист признался, что он почувствовал «испанский стыд» при виде нарядов звезд российской эстрады. Свою неодобрительность он, как всегда, выразил в стихах.

Назаров уверен, что извинения знаменитостей были излишними

Назаров уверен, что извинения знаменитостей были излишними, поскольку появление на подобных мероприятиях не требует извинений.