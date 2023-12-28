Информинг » Знаменитости » Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты

Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты

Image 16+
Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты
Знаменитости
Источник фото: @tina_kandelaki

В своем телеграм-канале генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты фильма «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты. По ее словам, это будет сделано для того, что картина вышла более острее, провокационнее и интереснее.

По словам создателей картины, меняться будет финал фильма, но какие именно сцены будут пересняты не сообщается.

Интересно: «Иван Васильевич меняет все» является ремейком советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету картины Шурик будет снова пытаться вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время, но на этот раз машина времени будет работать через VPN и из-за постоянных сбоев в Сети, путешественников будет бросать в разные страны и эпохи.

Информационное агентство «Informing»

Актера Хориняка нашли повод оштрафовать на 5 млн за отказ сниматься в фильме

Актера Хориняка нашли повод оштрафовать на 5 млн за отказ сниматься в фильме

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Илья Резник нашел, кем можно заменить Киркорова после бойкота на ТВ

Вчера, 23:18

Глава Татарстана Минниханов нашел повод чтобы не смотреть сериал «Слово пацана»

Вчера, 23:08

Внук Пугачевой нашел повод похвастаться своими достижениями в Америке

Вчера, 22:23

Сцены с Киркоровым в кинокомедии «Иван Васильевич меняет все» переснимут: певцу найдут замену

Вчера, 20:38

Критик Соседов нашел главную ошибку «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Вчера, 20:33

Директор МХАТа Кехман нашел причину не пускать в свой театр Киркорова и Собчак

Вчера, 20:33

Проблемы у участников «голой» вечеринки начались после просмотра видео Путины

Вчера, 20:18

Нашлась информация, на чем зарабатывает Настя Ивлеева, за которую взялась налоговая

Вчера, 20:13

Ливанов нашел логическое объяснение, почему Смольянинов и Машкова никому не нужны на Западе

Вчера, 19:38

Организатор концертов Голубенко опроверг информацию о массовой сдаче билетов на концерт Лолиты

Вчера, 18:43

ФНС нашла основания провести обыски в офисах Насти Ивлеевой

Вчера, 17:48

Слепаков нашел нужным признаться, что носок с вечеринки Ивлеевой принадлежит ему

Вчера, 16:33

Охлобыстин нашел смелость рассказать о ранении во время обстрела ВСУ в зоне СВО

Вчера, 16:18

Вика Цыганова упала в обморок в Кремле после конфликта с охраной: найден комментарий ее мужа

Вчера, 15:38

Извинился самый главный участник голого шабаша Насти Ивлеевой — носок

Вчера, 13:13

Актера Хориняка нашли повод оштрафовать на 5 млн за отказ сниматься в фильме

Вчера, 12:28

Лазарев напугал тревожными новостями про здоровье Баскова: «Может не встать»

Вчера, 12:23

Киркорова не найдут в шоу «Маски» и «Голубой огонек» из-за скандальной вечеринки Ивлеевой

Вчера, 11:48

Минниханов нашел доказательство, что авторы «Слова пацана» не сдержали обещание

Вчера, 02:13

Собчак нашла время и извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид на «голой вечеринке»

Вчера, 00:58

Новости партнеров
2023
ru-RU