Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты в фильме «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты

В своем телеграм-канале генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что некоторые моменты фильма «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты. По ее словам, это будет сделано для того, что картина вышла более острее, провокационнее и интереснее.

По словам создателей картины, меняться будет финал фильма, но какие именно сцены будут пересняты не сообщается.

Интересно: «Иван Васильевич меняет все» является ремейком советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». По сюжету картины Шурик будет снова пытаться вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в свое время, но на этот раз машина времени будет работать через VPN и из-за постоянных сбоев в Сети, путешественников будет бросать в разные страны и эпохи.