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Телеведущая Алена Водонаева нашла волну критики после фотосессии в трусах

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Телеведущая Алена Водонаева нашла волну критики после фотосессии в трусах
Знаменитости
Источник фото: @alenavodonaeva

Алена Водонаева поделилась бэкстейджем с новой фотосессии, опубликовав откровенное видео в трусах на своей странице в социальной сети. 

В размещенном ролике знаменитость предстает перед камерой в свитере и белых трусах. При этом сохраняя естественность в волосах и нюдовый макияж. 

Реакция подписчиков была разнообразной. В основном она получила негативные отзывы о публикации подобного контента. 

Сколько можно в трусах себя выставлять?

«Сколько можно в трусах себя выставлять?», «Красивая женщина, но опускается до уровня какой-то уличной девки», «Неужели никому не нужны платья, только трусы?», «Как со своими трусами вы уже надоели, больше, видимо, показывать нечего», — пишут возмущенные подписчики.

Информационное агентство «Informing»

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