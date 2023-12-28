Телеведущая Алена Водонаева нашла волну критики после фотосессии в трусах

Алена Водонаева поделилась бэкстейджем с новой фотосессии, опубликовав откровенное видео в трусах на своей странице в социальной сети.

В размещенном ролике знаменитость предстает перед камерой в свитере и белых трусах. При этом сохраняя естественность в волосах и нюдовый макияж.

Реакция подписчиков была разнообразной. В основном она получила негативные отзывы о публикации подобного контента.

Сколько можно в трусах себя выставлять?

«Сколько можно в трусах себя выставлять?», «Красивая женщина, но опускается до уровня какой-то уличной девки», «Неужели никому не нужны платья, только трусы?», «Как со своими трусами вы уже надоели, больше, видимо, показывать нечего», — пишут возмущенные подписчики.