Актер Ливанов не нашел слов, чтобы комментировать слова Михалкова о фильмах Рязанова

В связи с высказыванием Никиты Михалкова, вызвавшим волну негодования, в отношении работ Эльдара Рязанова, представители отечественного кинематографического сообщества высказали свое мнение по этому поводу.

Никита Сергеевич снимался у Рязанова

Многие поклонники и коллеги режиссера неодобрительно отреагировали на заявление Михалкова, считая его поступок некрасивым. Дочь Рязанова эмоционально ответила на критику, а Станислав Садальский напомнил, что сам Никита Сергеевич снимался у Рязанова.

А вот Василий Ливанов отказался давать оценку фильмам Рязанова. Он отметил, что никогда с ним не работал, и, следовательно, не имеет никаких оснований высказывать свое мнение о его творчестве.