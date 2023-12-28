Ивлеева, SHAMAN и Галкин: кого из артистов «отменили» в конце 2023 года

По данным портала News.ru, после проведения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе участники столкнулись с отрицательными последствиями. Это касается не только самой блогерши, к котрой наведалась налоговая, но и других известных артистов, таких как Киркоров, Билан, Анна Асти, Лолита.

Столкнулись с отменой выступлений

Кроме того, другие артисты, не связанные с вечеринкой, столкнулись с отменой выступлений. Речь идет о Диане Арбениной, Максиме Галкине* (признан иноагентом), Андрее Макаревиче* (признан иноагентом), «Касте», «ДДТ», «Мумий Тролль», «Ногу свело», Земфире* (признана иноагентом).

Кроме того, молодые исполнители XOLIDAYBOY и Big Baby Tape, Scally Milanо, HammAli & Navai, Элджей, Kishlak также столкнулись с проблемами в своей карьере. Даже с SHAMAN коллеги отказываются выступать из-за его неискренности.