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Актриса Александрова перед Новым годом нашла повод покинуть Россию вместе с семьей

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Актриса Александрова перед Новым годом нашла повод покинуть Россию вместе с семьей
Знаменитости
Источник фото: @mar_alexandrova

Марина Александрова в преддверии новогодних каникул и рождественских праздников объявила о своем решении покинуть Россию вместе с семьей. Пунктом назначения для очередного путешествия семьи стал Шанхай. Вместе с детьми и мужем актриса собирается провести несколько дней в этом удивительном городе.

Марина отметила схожесть Шанхая с Парижем. Артистка, известная своей любовью к необычным местам, регулярно отправляется в увлекательные путешествия со своей семьей.

Интересно: на данный момент Александровой 41 год. Помимо актерской деятельности, она также выступала в роли телеведущей и участвовала во многих популярных проектах. Ранее состояла в гражданском браке с актером Александром Домогаровым.

Информационное агентство «Informing»

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