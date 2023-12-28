Юлия Чичерина нашла с чем сравнить «голую вечеринку» Ивлеевой

Юлия Чичерина решила поддержать бойцов СВО, дав им концерт. На выступлении артистка исполнила хит «Мой рок-н-ролл», обычно ассоциируемый с рок-группой «Би-2», чей солист Егор Бортник был включен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Прошла «камуфляжная вечеринка»

Это мероприятие стало своеобразным ответом на скандальную «голую вечеринку» блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой. В своем Телеграм-канале Юлия поделилась видеороликом с выступлением. Она отметила, что у них прошла «камуфляжная вечеринка», где все были одеты в военную форму, в отличие от «голой вечеринки».

К слову, после проведения скандального мероприятия и у самой блогерши, и в участников возникли проблемы с контрактами.