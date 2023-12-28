Фадеев нашел нужным осудить Глюкозу за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Максим Фадеев принял решение отказаться от ассоциации с Натальей Ионовой-Чистяковой, известной как Глюк'oZa, после ее участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Ивлеевой.

Он пояснил в микроблоге, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним этой артистки.

В связи с недавно произошедшим продюсер объявил о возобновлении проекта Глюк'oZa в его первоначальной форме, уточнив, что Наталья дискредитирует концепцию проекта своим музыкальным материалом и участием в подобных событиях.

Это дешевая подделка

Он также подчеркнул, что в рамках его проекта были записаны всего 2 альбома, а все последующие являются исключительно «изысками Натальи Ионовой и ее команды». Фадеев выразил недовольство тем, что певица пытается имитировать его креатив, отметив, что любые такие попытки — это дешевая подделка, пишет NEWS.ru.