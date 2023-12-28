Поэт Резник предложил телеканалам показывать новогодние огоньки 70-х и 80-х

Илья Резник высказал мнение, что зрители отечественных телеканалов не пострадают, если из новогодних телепередач и огоньков исключат звезд, принимавших участие в «голой» вечеринке блогерши. Это мнение он выразил в интервью МК.

Резник отметил, что в новогоднюю ночь предпочитает смотреть канал «Культура» уже несколько лет подряд. По его словам, другие телеканалы могли бы показать классические мероприятия, такие как «Песня года», песенный конкурс в Юрмале, а также новогодние огоньки из 70-х и 80-х годов, где звучали лучшие песни, которые до сих пор живы.

Он также предложил заменить современные новогодние передачи на классические шоу. По мнению Ильи Рахмиэлевича, в период специальной военной операции неправильно демонстрировать на ТВ представителей российского шоу-бизнеса.