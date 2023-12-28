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Агутин нашел нужным опровергнуть слухи о нежелании выступать с SHAMAN на «Песне года»

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Агутин нашел нужным опровергнуть слухи о нежелании выступать с SHAMAN на «Песне года»
Знаменитости
Источник фото: @agutinleonid

Официальный веб-сайт Леонида Агутина опроверг слухи о его предполагаемом отказе выступить вместе с певцом SHAMAN на «Песне года».

«Съемки концерта продолжались несколько дней. Агутин и певец Ярослав Дронов участвовали в съемках в различные дни. В совместной песне «Песня остается с человеком» с Киркоровым, Гагариной, Валерией, SHAMAN и другими Агутин не принимал участия», — гласит данное опровержение.

Также отмечается, что приписываемое выражение мужу Анжелики Варум: 

«Петь с ним [с SHAMAN] — словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», — является фейком, поскольку артист никогда такого не произносил.

Информационное агентство «Informing»

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