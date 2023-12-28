Журналисты нашли новые детали бойкота Киркорова на ТВ: «Сцены планируют переснимать»

Филипп Киркоров оказался вне поля зрения российских телеканалов, а его участие в новогодних шоу было исключено. Согласно информации «МК», певец не появится в заранее записанных новогодних программах из-за опасений негативной реакции российских зрителей. Эта ситуация обострилась после шумной «голой» вечеринки, прошедшей в клубе «Мутабор» и организованной Настей Ивлеевой.

Киркоров веселился в компании других звезд, включая Лолиту Милявскую. Его участие в «Маске» также в настоящее время под угрозой, где он председатель жюри. Замена поп-короля вызывает сложности. Судьба Филиппа Бедросовича в «Песне года» также пока неясна.