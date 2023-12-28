Боец Минеев нашел нужным лишить Киркорова звания народного артиста РФ

Боец смешанных боевых искусств Владимир Минеев также выразил свое негодование по поводу «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись из зоны специальной военной операции была опубликована бойцом, в которой он призвал государственные органы провести соответствующую проверку всех присутствующих на мероприятии.

Спортсмен сильно удивился проведению вечеринки с элементами ЛГБТ-окраса. Он считает, что все участники должны быть обязательно наказаны и проверены лично компетентными органами.

Предложил лишить его звания «Народного артиста Российской Федерации»

В отношении присутствия на вечеринке Киркорова, он предложил лишить его звания «Народного артиста Российской Федерации», ссылаясь на аналогичные случаи лишения званий мастеров спорта за выражение своих антироссийских позиций.