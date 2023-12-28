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Боец Минеев нашел нужным лишить Киркорова звания народного артиста РФ

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Боец Минеев нашел нужным лишить Киркорова звания народного артиста РФ
Знаменитости
Источник фото: @mineevmma

Боец смешанных боевых искусств Владимир Минеев также выразил свое негодование по поводу «голой вечеринки», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись из зоны специальной военной операции была опубликована бойцом, в которой он призвал государственные органы провести соответствующую проверку всех присутствующих на мероприятии.

Спортсмен сильно удивился проведению вечеринки с элементами ЛГБТ-окраса. Он считает, что все участники должны быть обязательно наказаны и проверены лично компетентными органами.

Предложил лишить его звания «Народного артиста Российской Федерации»

В отношении присутствия на вечеринке Киркорова, он предложил лишить его звания «Народного артиста Российской Федерации», ссылаясь на аналогичные случаи лишения званий мастеров спорта за выражение своих антироссийских позиций.

Информационное агентство «Informing»

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