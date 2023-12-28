Журналисты нашли в «голой» вечеринке Ивлеевой последствия для звезд шоу-бизнеса

Последствия «голой» вечеринки, устроенной ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», серьезно затронули звезд шоу-бизнеса, присутствовавших на мероприятии, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Джигана.

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в материалах с данной вечеринки, что привело к проверке Ивлеевой и ее компании налоговой службой.

Лолите отменили несколько выступлений. Теперь ее призывают исключить из телевизионных эфиров и даже новогодних концертов. Киркорова также хотят исключить из новогодних проектов, а его выступление в МХАТ Горького было решено отменить. Глава Федерального проекта по безопасности пошел еще дальше. Он предложил лишить артиста звания народного артиста.