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Соловьев нашел способ пристыдить Ивлееву: «Вы хотите что-то искупить?»

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Соловьев нашел способ пристыдить Ивлееву: «Вы хотите что-то искупить?»
Знаменитости
Источник фото: @vrsoloviev

Последние дни общественность обсуждает скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, которая затронула многих звезд. Попытки блогера утихомирить скандал с извинениями не нашли отклика у российской аудитории. 

Владимир Соловьев тоже высказал свое мнение по этому поводу. Он подчеркнул, что артисты сосредотачивают внимание на себе, заботясь о собственных интересах, не высказывают при этом поддержку стране и народу. Ведущий пристыдил артистов и предложил им пожертвовать средства в пользу русских бойцов, а также поехать и поддержать соотечественников гуманитарной помощью. 

Журналист напоследок добавил, что по сравнению с другими артистами, Дима Билан и Филипп Киркоров вели себя более ответственно, оказывая помощь Донбассу и высказывая свои позиции касательно СВО.

Информационное агентство «Informing»

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