Соловьев нашел способ пристыдить Ивлееву: «Вы хотите что-то искупить?»

Последние дни общественность обсуждает скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, которая затронула многих звезд. Попытки блогера утихомирить скандал с извинениями не нашли отклика у российской аудитории.

Владимир Соловьев тоже высказал свое мнение по этому поводу. Он подчеркнул, что артисты сосредотачивают внимание на себе, заботясь о собственных интересах, не высказывают при этом поддержку стране и народу. Ведущий пристыдил артистов и предложил им пожертвовать средства в пользу русских бойцов, а также поехать и поддержать соотечественников гуманитарной помощью.

Журналист напоследок добавил, что по сравнению с другими артистами, Дима Билан и Филипп Киркоров вели себя более ответственно, оказывая помощь Донбассу и высказывая свои позиции касательно СВО.