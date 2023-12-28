«Сима-ленд» нашел повод и отказался от концерта Anna Asti на новогоднем корпоративе

Компания «Сима-ленд» решила изменить программу своего новогоднего корпоратива, отказавшись от сотрудничества с исполнительницей Anna Asti. Как сообщается, вместо нее на мероприятии, которое запланировано 29 декабря, выступит известная артистка Полина Гагарина. Кроме того, Григорий Лепс также поздравит сотрудников компании.

Причины отказа от услуг Анны не были официально объявлены. Однако, возможно, это связано с недавними скандалами вокруг ее участия в «голой вечеринке». В то же время, выступление певицы в московском клубе Gipsy также было отменено.