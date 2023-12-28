Киркорову грозит арест: россияне не могут поверить в его исчезновение

Организаторы мероприятий отменили трансляции с участием Киркорова

Филипп Киркоров стал объектом массовой критики после своего участия в скандальной «голой« вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Этот инцидент стал причиной серьезных негативных последствий для артиста и его карьеры в РФ. На новогодних афишах и телешоу его имя вырезают и заменяют другими артистами. Сайт поп-короля заблокирован, а мнение россиян отражает уменьшение его популярности. Организаторы мероприятий, включая »Зимнее SHOW», отменили трансляции с участием Киркорова.

Кроме того, ему грозит уголовное наказание по обвинению в физической агрессии на концерте, что даже может привести к возможному аресту.