Ученые нашли у имбиря способность снижать лишний вес

Эксперты в области здорового питания подтвердили положительное воздействие имбиря на процесс снижения веса.

Вещества, содержащиеся в имбире, активно расщепляют жировые отложения

Исследования, проведенные недавно, свидетельствуют о способности веществ, содержащихся в нем, активно расщеплять жировые отложения. Pravda.ru сообщает, что этот продукт способен снижать уровень сахара в крови и «вредного» холестерина, что благоприятно влияет на общий вес. Регулярное употребление имбиря, но в умеренных количествах, поможет уменьшить вес за счет улучшения обмена веществ и снижения аппетита.

Однако нужно подчеркнуть, что важно соблюдать осторожность в потреблении имбиря, особенно для людей с повышенной чувствительностью слизистой кишечника и желудка.