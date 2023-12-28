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Ученые нашли у имбиря способность снижать лишний вес

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Ученые нашли у имбиря способность снижать лишний вес
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Эксперты в области здорового питания подтвердили положительное воздействие имбиря на процесс снижения веса.

Вещества, содержащиеся в имбире, активно расщепляют жировые отложения 

Исследования, проведенные недавно, свидетельствуют о способности веществ, содержащихся в нем, активно расщеплять жировые отложения. Pravda.ru сообщает, что этот продукт способен снижать уровень сахара в крови и «вредного» холестерина, что благоприятно влияет на общий вес. Регулярное употребление имбиря, но в умеренных количествах, поможет уменьшить вес за счет улучшения обмена веществ и снижения аппетита.

Однако нужно подчеркнуть, что важно соблюдать осторожность в потреблении имбиря, особенно для людей с повышенной чувствительностью слизистой кишечника и желудка.

Информационное агентство «Informing»

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