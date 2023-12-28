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Россиянам посоветовали не похмеляться 1 января, а наутро выпить рассола или минералки

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Россиянам посоветовали не похмеляться 1 января, а наутро выпить рассола или минералки
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Новогодняя ночь и предстоящие праздники не за горами, но важно провести их разнообразно, избегая превышения рекомендуемых норм употребления спиртных напитков, выделенных ВОЗ. 

Медицинский психолог Екатерина Кузьмичева подчеркнула, что рекомендуемая норма алкоголя для мужчины составляет 40 граммов, а для женщины - 30. Это, кстати, эквивалентно 100 и 80 мл водки, трем бокалам шампанского или двум фужерам вина соответственно.

Как бы плохо утром ни было, нельзя похмеляться 

Министр здравоохранения Олег Костин предостерег от злоупотребления газированными слабоалкогольными напитками, отметив, что они могут вызывать различные осложнения. И, самое главное, как бы плохо утром ни было, нельзя похмеляться. Лучше выпить рассол, минералку, бульон или супы.

Информационное агентство «Informing»

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