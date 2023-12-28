СМИ нашли откровение Иды Галич: рассталась с возлюбленным из-за СВО

Ида Галич, ведущая и блогер, откровенно рассказала о том, как события февраля 2022 года, в период начала спецоперации России в Украине, повлияли на их отношения с возлюбленным.

По словам артистки, она рассталась с избранником из-за эмоциональных нагрузок, вызванных происходившими событиями.

Непрошенные эмоции привели к частым ссорам

Февраль 2022 года стал временем трудным для многих пар, и их включительно. Непрошенные эмоции привели к частым ссорам, испортив окончательно отношения. Впрочем, после разрыва они со Стасом продолжали поддерживать близкие отношения в течение полтора лет. Более того, Галич и сейчас регулярно общается с его матерью, несмотря на то, что несколько месяцев состоит в отношениях с неким 33-летним бизнесменом.