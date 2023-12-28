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На вечеринке Ивлеевой нашли дочь депутата ГД РФ от Красноярского края

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На вечеринке Ивлеевой нашли дочь депутата ГД РФ от Красноярского края
Знаменитости
Источник фото: @chilingarova31

Как сообщает сегодня Ngs24.ru, фотографии с голой вечеринки вызвали обсуждение после того, как заметили дочь депутата от Красноярского края, Тувы, Хакасии Артура Чилингарова. Помимо Ксении на снимках также присутствуют Ольга Карпуть, жена застройщика московской Capital Group Павла Тё. 

Ксения была описана как светская дама

Ксения была описана как светская дама и креативный директор бренда зимней одежды Arctic Explorer. В интервью девушка ранее упоминала о том, что встречается с итальянцем, живет на две страны. 

Дочь депутата ГД РФ владеет компаниями «Барка» и «Арктикексплорер». Общая выручка предприятий составляет 118 млн.

Информационное агентство «Informing»

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