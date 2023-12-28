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Неприятные новости о Лолите, которые нашлись в СМИ, потрясли всю страну

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Неприятные новости о Лолите, которые нашлись в СМИ, потрясли всю страну
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / ВКонтакте

Концерты певицы были массово отменены

Лолита Милявская столкнулась с трудностями в своей карьере после участия в «голой» вечеринке, организованной блогершей Ивлеевой. Концерты певицы были массово отменены. 

Например, концерт в Тюмени, запланированный на 25 марта в рамках тура в честь 60-летия, пропал сегодня с афиши тюменской филармонии. Местные активисты обращались к губернатору. Они требовали отменить выступление Милявской из-за скандального мероприятия. Еще один концерт, запланированный на 18 февраля 2024 года, был отменен в Сергиевом Посаде Московской области.

Информационное агентство «Informing»

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