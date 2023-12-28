Российский поэт и сценарист Юрий Арабов найден мертвым в своей квартире в Москве

На теле не было признаков насильственной смерти

Юрий Арабов, известный российский поэт, сценарист скончался в возрасте 69 лет в своей московской квартире на Сельскохозяйственной улице 27 декабря 2023 года. Его тело было обнаружено дочерью без признаков насильственной смерти.

Предварительной причиной смерти называют сердечную недостаточность.

Арабов родился в 1954 году и дебютировал в кинематографе как сценарист проекта «Одинокий голос человека» в 1978 году. Он также являлся автором сценариев к 20 лентам и множеству телепередач.