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Нашелся список программ, в которых не будет звезд, засветившихся на вечеринке Ивлеевой

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Нашелся список программ, в которых не будет звезд, засветившихся на вечеринке Ивлеевой
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Негативные последствия ожидают Филиппа Киркорова после его причастности к «голой вечеринке« в клубе »Мутабор». Директор Владимир Кехман запретил выступление артиста в МХАТе. Также ходят слухи о возможном исключении сцен с участием поп-короля из новогодних программ на телевидении. 

Также обсуждаются проблемы с концертной деятельностью у Лолиты и Анны Асти после их участия в вечеринке. У Лолиты отменен новогодний концерт в «Метрополе«. Что касается Асти, то она лишена выступления в клубе Gipsy и на новогоднем корпоративе в »Сима-Ленде». 

Организаторы «Зимнего SHOW» отменили трансляцию выступления с участием Лолиты, Билана и Киркорова

А еще организаторы «Зимнего SHOW« отменили трансляцию выступления с участием Лолиты, Билана и Киркорова на «МузТВ» и в »ВКонтакте». Кроме того, Максим Фадеев, продюсер музыкального проекта Глюк'oZa, открестился от Натальи Ионовой, заявив, что она дискредитирует проект своим поведением.

Информационное агентство «Informing»

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